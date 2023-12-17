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Во Франции задержали мужчину за травлю мэра Парижа в интернете

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Во Франции задержали 20-летнего мужчину, который занимался травлей мэра Парижа Анн Идальго в интернете. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщает еженедельник Journal du Dimanche.

Киберсталкеру, как его называют в публикации, грозит до трех лет тюрьмы и штраф до €30 тыс. Сообщается, что он с июня по сентябрь высказывался против Идальго в соцсети X (бывш.Twitter). Авторство публикаций он признал.

Мужчину обвинили в подстрекательстве к совершению преступлений, призывах к ненависти или насилию в связи с происхождением, угрозах смерти и публичных оскорблениях, пишет издание. При этом он уже успел извиниться.

Ранее, 27 ноября, Идальго сообщила о своем намерении покинуть соцсеть Х и назвала ее «оружием для разрушения демократии». Она обвинила соцсеть в том, что она продвигает дезинформацию, ненависть, антисемитизм и пр.

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