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Перегородившим Кутузовский проспект автобусом с рекламой наркотиков вынесли приговор

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Суд отправил троих молодых людей, перекрывших в 2022 году движение возле Дома правительства автобусом с логотипом даркнет-площадки, в колонию-поселение на год, еще одного их сообщника — к году и 11 месяцам ограничения свободы, выяснили «Известия».

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Всем четверым вменили действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений (ст. 267.1 УК). Приговор вступил в силу в конце июня 2024 года, после того как Дорогомиловский суд Москвы отклонил апелляцию четверых осужденных. С момента задержания все они находились на свободе.

Инцидент произошел 19 декабря 2022 года. В ходе следствия выяснилось, что исполнителями акции были студенты из подмосковного Домодедово — Дмитрий Щетинин, Идрис Худаев и Абдуджаббор Умаров.

Организатором акции следствие признало 20-летнего студента МГИМО Дэниэля Гасанова, который сопровождал автобус с исполнителями на спортивном автомобиле BMW. Он оказался выходцем из обеспеченной семьи, жил в квартире в 700 м от Кремля.

После задержания подозреваемых Никулинский суд отказался избрать им меру пресечения даже в виде домашнего ареста. При этом обвинение предупреждало суд, что заказчики преступления обладают «неограниченными финансовыми возможностями и коррупционными связями».

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