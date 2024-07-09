В ШОС заявили о работе над единой системой расчетов

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают возможность создания единой системы для взаиморасчетов в нацвалютах, рассказал «Известиям» замгенсека ШОС Джанеш Кейн.

«Это очень актуальный вопрос для нашей организации. Страны ШОС стремятся использовать свои нацвалюты в торговых и инвестиционных целях. Этот вопрос уже некоторое время обсуждается на различных уровнях. <…> Есть множество юридических моментов, которые необходимо преодолеть, но есть и необходимость создать цифровую и финансовую инфраструктуры для внедрения такой сложной системы в десяти разных странах, имеющих свои различные системы», — рассказал Кейн.

По его словам, странам не только придется интегрировать все системы в одно целое, но и создать правовую основу для торгового и инвестиционного регулирования.

Участники ШОС активно наращивают объем торговли с использованием нацвалют. У России доля таких расчетов со странами — членами организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%.

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В национальных интерес: в ШОС работают над единой системой расчетов