Умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев
На 62-м году жизни умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил глава муниципалитета Шамильского района Дагестана Магомед Гасанов.
«Его [Магомеда Хандаева] похоронят в родном селе Гента. Тело уже самолетом доставили в Махачкалу», — цитирует его слова ТАСС.
Хандаев родился 14 мая 1963 года в селе Гента Советского района Республики Дагестан. Он получил образование в Самаркандском высшем военном автомобильном командном училище, закончил высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте РФ и Дагестанский государственный технический университет.
Проходил военную службу в военно-строительных частях и организациях главного управления специального строительства, главного квартирно-эксплуатационного управления МО.
В июне 2023 года его назначили начальником Управления государственной экспертизы. Магомед Хандаев является заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженным строителем Республики Бурятия, кандидатом экономических наук. Награжден орденами «Александра Невского», «За военные заслуги», «Почета» и многими ведомственными медалями.