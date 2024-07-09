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Умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев

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Фото: Министерство обороны РФ
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На 62-м году жизни умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил глава муниципалитета Шамильского района Дагестана Магомед Гасанов.

«Его [Магомеда Хандаева] похоронят в родном селе Гента. Тело уже самолетом доставили в Махачкалу», — цитирует его слова ТАСС.

Хандаев родился 14 мая 1963 года в селе Гента Советского района Республики Дагестан. Он получил образование в Самаркандском высшем военном автомобильном командном училище, закончил высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте РФ и Дагестанский государственный технический университет.

Проходил военную службу в военно-строительных частях и организациях главного управления специального строительства, главного квартирно-эксплуатационного управления МО.

В июне 2023 года его назначили начальником Управления государственной экспертизы. Магомед Хандаев является заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженным строителем Республики Бурятия, кандидатом экономических наук. Награжден орденами «Александра Невского», «За военные заслуги», «Почета» и многими ведомственными медалями.

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