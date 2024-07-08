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В Сицилии из-за засухи может исчезнуть единственное природное озеро

Reuters: Сицилия рискует остаться без единственного природного водоема
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Фото: Commons.wikimedia.org/Salvatore Ingala's sister
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В итальянской Сицилии из-за засухи может пропасть единственное природное озеро, которое долгое время служило важным местом передышки для птиц, мигрирующих между Африкой и Европой. Об этом в понедельник, 8 июля, пишет агентство Reuters.

«По словам ученых, озеро Пергуза, являющееся частью природного заповедника недалеко от города Энна в центральной части Сицилии, резко уменьшилось из-за губительного сочетания жаркой погоды и малого количества осадков», — говорится в материале агентства.

По мнению специалистов, нынешнее состояние водоема является показателем губительных последствий изменения климата на острове. Площадь озера в обычный сезон насчитывает около 1,8 кв. км. Ни одна река в него не впадает, в то же время водоем не имеет и стоков.

Сицилия не первый год страдает от роста температуры, вызванного климатическим кризисом. Именно на этом острове в 2021 году была зафиксирована рекордная для Европы жара — +48,8 градуса.

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Ранее в этот день европейская космическая программа зондирования Земли Copernicus сообщила, что июнь 2024 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. При этом ожидается, что с приходом Эль-Ниньо — крупномасштабный климатический феномен естественного происхождения — в конце года, глобальная температура в последующие месяцы несколько снизится.

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