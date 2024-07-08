Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Более 730 тыс. семей смогут получить остаток материнского капитала. Об этом 8 июля сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«На текущий день более чем у 730 тыс. семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 тыс. рублей», — цитирует его слова «РИА Новости».
По словам Котякова, сейчас эти средства можно направить на накопительную пенсию матери. При этом тем, кто имеет такие остатки, Социальный фонд направит соответствующее уведомление с заявлением для уточнения реквизитов.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить использовать остающиеся средства маткапитала на сбор детей в школу. Он поручил для начала реализовать возможность трат на эти цели 10 тыс. рублей.
После выступления Путина вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что неистраченные 10 тыс. рублей из остатка материнского капитала будут выплачивать семьям автоматически. По информации Голиковой, суммарно из неистраченных средств маткапитала будет выплачено 1,5 млрд рублей.
В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.