Путин высказался об использовании оставшейся части маткапитала на сбор детей в школу

Президент России Владимир Путин предложил разрешить использовать остающуюся часть материнского капитала на сбор детей в школу. С таким предложением он выступил 8 июля на встрече с победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

«Ситуация такая известна. После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому, конечно, мы это обсуждали с Татьяной Алексеевной [Голиковой]. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — сказал глава государства.

Для начала президент предложил реализовать возможности трат на эти цели 10 тыс. рублей, а в дальнейшем предпринимать другие шаги.

Правительству следует организовать соответствующую работу таким образом, чтобы семьи могли просто получить и использовать данные средства, подчеркнул Путин.

Ранее, 23 мая, первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила правительству разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. Депутат отметила, что вариативное расширение возможностей использования маткапитала будет способствовать снижению числа случаев незаконного обращения со средствами государственной социальной поддержки.

В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.