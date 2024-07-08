В Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения никаба
Главное духовное управление Северной Осетии выступило с рекомендацией отказа от ношения никаба. Об этом 8 июля заявил заместитель муфтия по республике Ибрагим Дзагуров.
«В соответствии с постановлением, принятым Координационным центром мусульман Северного Кавказа, по запрету ношения никаба мы также рекомендуем придерживаться этого решения в Республике Северная Осетия», — сказал он ТАСС.
Дзагуров добавил, что полный запрет никаба невозможно ввести из-за действующего закона.
Ранее, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России не ведутся дискуссии по поводу запрета никабов. Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Дагестана Артем Бичаев в беседе с изданием отметил, что в Госдуме данную тему также не обсуждают.
До этого, 4 июля, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ, который на время запрещает носить никаб на территории республики.
До этого, 3 июля, муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов в регионе. Уточнялось, что запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Однако тогда же там заявили об отсутствии оснований для общего запрета никаба. Отмечалось, что ношение этой религиозной одежды может иметь ограничения в определенных случаях.
Еще 21 мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо запретить ношение никаба. Он указал на то, что головной убор запрещен в ряде стран Центральной Азии. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма.