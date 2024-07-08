Синоптики рассказали о погоде в Крыму на неделю с 8 по 14 июля

На этой неделе с 8 по 14 июля на курортах Крыма ожидается погода с температурой до +35 градусов. В Симферополе и Ялте возможны дожди с грозами, а в Севастополе — небольшие дожди. Об этом «Известиям» 8 июля рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».

Симферополь

Погода в Симферополе в понедельник, 8 июля: температура воздуха днем — +33…+35 градусов, ночью — +24…+28.

Погода в Симферополе во вторник, 9 июля: — днем — +32…+33, ночью — +25…+28. Дождь с грозой.

Погода в Симферополе в среду, 10 июля: — днем — +32…+33, ночью — +23…+27.

Погода в Симферополе в четверг, 11 июля: — днем — +32…+33, ночью — +23…+24.

Погода в Симферополе в пятницу, 12 июля: — днем — +34, ночью — +24…+25.

Погода в Симферополе в субботу, 13 июля: — днем — +32…+33, ночью — +21…+23.

Погода в Симферополе в воскресенье, 14 июля: — днем — +31…+32, ночью — +19…+22.

Севастополь

Погода в Севастополе в понедельник, 8 июля: температура воздуха днем —+33…+34 градуса, ночью — +26…+29. Небольшой дождь

Погода в Севастополе в понедельник, 9 июля: днем — +33…+34, ночью — +27…+29, небольшой дождь.

Погода в Севастополе в понедельник, 10 июля: днем — +33…+34, ночью — +24…+28.

Погода в Севастополе в понедельник, 11 июля: днем — +33…+34, ночью — +24…+26.

Погода в Севастополе в понедельник, 12 июля: днем — +32…+33, ночью — +25…+27.

Погода в Севастополе в понедельник, 13 июля: днем — +32…+33, ночью — +23…+25.

Погода в Севастополе в понедельник, 14 июля: днем — +32, ночью — +23…+25.

Ялта

Погода в Ялте в понедельник, 8 июля: температура воздуха днем — +33…+34 градуса, ночью — +29…+30.

Погода в Ялте в понедельник, 9 июня: днем — +32…+33, ночью — +29…+30. Дождь с грозой.

Погода в Ялте в понедельник, 10 июля: днем — +31, ночью — +27…+28.

Погода в Ялте в понедельник, 11 июля: днем — +31…+32, ночью — +28.

Погода в Ялте в понедельник, 12 июля: днем — +32…+33, ночью — +28…+29.

Погода в Ялте в понедельник, 13 июля: днем — +31…+32, ночью — +25…+26.

Погода в Ялте в понедельник, 14 июля: днем — +30…+31, ночью — +25…+26.

4 июля эксперт аналитического центра университета «Синергия», к.м.н. Ольга Рублева рассказала, как сохранить хорошее самочувствие в жару. Специалист призвала во время жары пить как можно больше воды — не менее 2 л в день взрослым и около 1,5 л детям, поскольку потребность организма в жидкости возрастает из-за обильных потерь с потом. Также она посоветовала включить различные травы и специи, повышающие аппетит, так как в жару аппетит у многих значительно снижен.