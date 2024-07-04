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Врач дала советы по сохранению хорошего самочувствия в жару

Врач Рублева: излишек минеральной воды может привести к нарушению работы почек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Эксперт аналитического центра университета «Синергия», к.м.н. Ольга Рублева рассказала, как сохранить хорошее самочувствие в жару.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в четверг, 4 июля, специалист призвала во время жары пить как можно больше воды — не менее 2 л в день взрослым и около 1,5 л детям, поскольку потребность организма в жидкости возрастает из-за обильных потерь с потом.

«Пить воду нужно дробно и часто, стараться избегать сразу большого объема жидкости», — уточнила врач.

Пить рекомендуется обычную воду. Минеральная же в большом количестве может привести к нарушению работы почек, а сладкие напитки могут утолять жажду ненадолго, приводя к избыточному содержанию углеводов в организме. Также в жару лучше отказаться от употребления алкоголя из-за риска возникновения заболеваний сердца и сосудов.

В рацион в это время стоит включить различные травы и специи, повышающие аппетит, так как в жару аппетит у многих значительно снижен. Также в жару стоит снизить физическую нагрузку, заниматься лучше на свежем воздухе в утренние или вечерние часы, а также в помещениях с хорошей вентиляцией или кондиционированием.

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Также 4 июля врач-кардиолог Юлия Бин призвала в жаркую погоду во время тренировок пить в два раза больше воды, чем обычно. В беседе с агентством городских новостей «Москва» она отметила, что при тренировках в жару сгущается кровь, повышается артериальное давление, частота пульса, кровообращение нарушается, серьезно увеличивается нагрузка на сердце, что может привести к тромбам и инфаркту.

2 июля директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова в беседе с RT посоветовала летом отказаться от майонеза и сметаны. По ее словам, лучше отдать предпочтение специям, лимонному соку, бальзамическому уксусу. Летом основным блюдом можно сделать овощную тарелку с добавлением небольших порций нежирного мяса или рыбы, пишет 360.ru.

В тот же день кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал, как избежать инфаркта в жару. Прежде всего специалист призвал отказаться от пребывания на открытом солнце с 10:00 до 18:00.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил 3 июля, что из-за жары температура воды в Москве-реке стала почти соответствовать показателям Черного моря в районе Сочи и составляет сейчас 24–25 градусов. Обусловлено это очень теплыми ночами, которые не дают остыть воде, пишет НСН.

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