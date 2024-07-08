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Семьям будут автоматически выплачивать 10 тыс. рублей из остатка маткапитала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Неистраченные 10 тыс. рублей из остатка материнского капитала будут выплачивать семьям автоматически, сообщила 8 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова после встречи главы государства Владимира Путина с победителями конкурса «Это у нас семейное».

«Мы считали разные варианты, к нам уже неоднократно по этому поводу обращались. Сегодня президент выбрал 10 тыс. Всем, у кого эта сумма есть, просто автоматически будет выплачено», — сказала она.

По информации Голиковой, суммарно из неистраченных средств маткапитала будет выплачено 1,5 млрд рублей. Последующие меры будут определены на основе оценки работы этого механизма, уточнила вице-премьер.

На что можно потратить материнский капитал в 2024 году

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить использовать остающиеся средства маткапитала на сбор детей в школу. Он поручил для начала реализовать возможность трат на эти цели 10 тыс. рублей.

В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.

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