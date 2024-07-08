Синоптики рассказали о погоде в Сочи на неделю с 8 по 14 июля

На этой неделе с 8 по 14 июля жителей Сочи ждет погода с температурой до +30 градусов, а также дожди с грозами. Об этом «Известиям» 8 июля рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».

Погода в Сочи в понедельник, 8 июля: Температура воздуха днем — +28…+30 градусов, ночью — +24…+26.

Погода в Сочи во вторник, 9 июля: — +28…+29, ночью — +24…+27. Небольшой дождь.

Погода в Сочи в среду, 10 июля: — +29…+30, ночью — +25…+28. Дождь с грозой.

Погода в Сочи в четверг, 11 июля: — +30, ночью — +24…+26. Небольшой дождь.

Погода в Сочи в пятницу, 12 июля: — +29, ночью — +24…+25.

Погода в Сочи в субботу, 13 июля: — +29…+30, ночью — +24…+26.

Погода в Сочи в воскресенье, 14 июля: — +30, ночью — +25…+26.

4 июля эксперт аналитического центра университета «Синергия», к.м.н. Ольга Рублева рассказала, как сохранить хорошее самочувствие в жару. Специалист призвала во время жары пить как можно больше воды — не менее 2 л в день взрослым и около 1,5 л детям, поскольку потребность организма в жидкости возрастает из-за обильных потерь с потом. Также она посоветовала включить различные травы и специи, повышающие аппетит, так как в жару аппетит у многих значительно снижен.