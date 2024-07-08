Путин попросил Кабмин и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку

Путин попросил Кабмин и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку

2024-07-08T16:23:57+03:00

2024-07-08T16:23:57+03:00

2024-07-08T16:23:57+03:00

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