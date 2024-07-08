Четыре человека погибли на очистных сооружениях в Саратовской области
На очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия (МУП) «Балаково-Водоканал» в Саратовской области погибли четыре человека. Об этом 8 июля сообщил и.о. главы Балаковского муниципального района Сергей Барулин.
Изначально он сообщил о трех погибших.
«Стало известно еще об одном погибшем сотруднике МУП «Балаково-Водоканал». Таким образом, погибли четыре человека. Еще одному оказывают медицинскую помощь», — написал он в Telegram-канале.
Подробности не приводятся. По словам Барулина, на данный момент устанавливаются все детали произошедшего. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее в этот день спасатели нашли тело восьмилетней девочки, утонувшей во время купания с дядей в оросительном канале Таловка в Кизлярском районе Дагестана. На данный момент организована проверка СК России по региону и прокуратурой республики.