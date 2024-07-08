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В Дагестане нашли тело утонувшей в оросительном канале девочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Спасатели нашли тело восьмилетней девочки, утонувшей во время купания с дядей в оросительном канале Таловка в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«Тело ребенка нашли в 70 метрах от места происшествия примерно в 4:45 утра», — сообщила она.

Гаяна Гариева выразила соболезнования родным и близким погибшей.

На данный момент организована проверка СК России по региону и прокуратурой республики.

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Ранее, 7 июля, сообщалось, что в Нижегородской области нашли тело шестилетней девочки, пропавшей во время купания в Волге. Трагедия случилась за день до этого, 6 июля. Тело ее десятилетней сестры нашли в тот же вечер. Сообщалось, что две сестры отплыли далеко от берега во время семейного отдыха на Волге в районе деревни Вашуриха. Отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду детей.

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