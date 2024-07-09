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Эксперт рассказала о влиянии автоматизации на рынок труда

Вострикова: работа всё больше будет зависеть от умения пользоваться IT-технологиями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чтобы оптимизировать работу и повысить собственную прибыль, компании обычно используют все доступные возможности, в том числе системы автоматизации. О том, как они повлияют на рынок труда в будущем, «Известиям» 9 июля рассказала руководитель направлений продуктовых исследований ITSM 365 Мария Вострикова.

«Автоматизация существует не только в рамках IT-компаний. Инструменты для автоматизации процессов теперь являются неотъемлемой частью любого бизнеса. Например, автоматизировать можно только одну задачу — внедрить чат-бота в чат с клиентами. А можно полноценно оптимизировать продажи, финансовый учет или даже работу целых отделов. Так часто поступают с HR-отделом, наиболее тесно связанным с рынком труда: организовывают процесс найма, поддержки, документооборота и обучения сотрудников», — рассказала Вострикова.

По ее словам, автоматизация экономит деньги бизнеса за счет сокращения временных затрат сотрудников на рутинные операции. Например, отдел продаж сможет обработать большее количество заявок на покупку с помощью CRM-системы и привести больше клиентов, а IT-служба не потеряет ни одну заявку на новую технику через service desk.

«Большинство кандидатов на вакансии ожидают, что когда они придут в компанию, там будут налажены рабочие процессы и автоматизированы основные действия, чтобы не делать монотонную работу вручную. Условно, не перебивать числа из одного файла в другой. Именно поэтому бизнесу важно использовать подходящие системы автоматизации, чтобы не только повысить собственную эффективность, но и получить внимание и лояльность кандидатов и сотрудников», — отметила эксперт.

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Говоря о том, как будет меняться рабочий день, она рассказала, что сотрудники будут освобождены от монотонных задач и смогут сосредоточиться на более творческих и стратегических аспектах работы. Гибкий график, удаленная работа и использование коллаборативных инструментов станут более распространенными.

По ее словам, сейчас уже недостаточно иметь базовые навыки работы в текстовых редакторах, работодателям важно, чтобы сотрудник мог оперативно включиться в автоматизированную работу. То есть иметь уже накопленный опыт или быть легко обучаемым.

«Рабочий день сотрудников будет всё больше зависеть от их умения эффективно использовать информационные технологии. Причина очевидна: благодаря автоматизации операционных и внутренних процессов работники смогут оперативно реагировать и справляться со своими основными обязанностями и возможными изменениями в компании, улучшать коммуникацию и повышать производительность своего труда», — считает Вострикова.

Также она отметила важность soft skills, которыми должен обладать сотрудник. Умение работать в команде, налаживать коммуникацию, умение объяснить сложное простым языком сейчас становятся на один уровень с hard skills. Закономерность такая: «жесткие» навыки постоянно меняются, а «мягкие» выходят на первый план: от них зависит скорость адаптации и работы в компании, и даже — использование инструментов, связанных с hard skills. А значит — востребованность сотрудника.

«В целом, развитие IT-компетенций становится необходимостью для каждого сотрудника, стремящегося к успешной карьере в быстро меняющемся мире бизнеса», — резюмировала специалист.

7 июня глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что число рабочих мест в экономике РФ продолжает расти темпами в 100–200 тыс. в месяц на фоне низкой безработицы. В тот же день президент России Владимир Путин указал на снижение молодежной безработицы даже в тех регионах, где она раньше была исторически высокой. Глава государства подчеркнул, что 20 лет назад вопрос состоял в том, как найти работу, а сегодня — где найти кадры.

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