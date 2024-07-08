Крупнейший австралийский зоопарк коал запретил объятия с ними

Старейший и крупнейший заповедник и зоопарк коал в Австралии Lone Pine Koala прекратил услугу объятий с ними для посетителей заповедника. Об этом 8 июля сообщила газета The Washington Post.

Ранее в заповедник поступали тысячи обращений защитников дикой природы, а также ученых, призывающих запретить брать коал на руки. Зоозащитники утверждали, что это нарушает привычный образ жизни коал, так как в дикой природе эти животные спят большую часть дня.

«Тесные контакты с дикими животными, когда их используют в качестве реквизита для фотосъемок, катание, купание — всё это стрессовые и вредные занятия. Мы призываем их прекратить. И не только в Австралии, но и во всем мире», — отметила представительница некоммерческой организации World Animal Protection Сюзанна Милторп.

Ранее она обратилась к правительству штата Квинсленд, на территории которого расположен заповедник, с просьбой запретить объятия с коалами.

Туристические сайты по-прежнему рекламируют места , где можно обнять коал и получить лучшее впечатление от посещения Австралии. Действия Lone Pine вызвали негативную реакцию в статье местной газеты, в которой проводился опрос читателей о том, считают ли они объятия коал приемлемыми или нет.

«Что дальше, будем ли мы выплачивать компенсацию коалам?» — написал один из читателей.



Lone Pine Koala открылся в 1927 году с целью привлечь внимание к бедственному положению коал, поскольку на них охотились из-за меха. С тех пор коалы заповедника «обнимались» со многими посетителями, в том числе с Тейлор Свифт в 2009 году.

В январе сообщалось, что власти Австралии выделят $35 млн на защиту и восстановление среды обитания коал. Инвестиции будут поступать в течение последующих четырех лет. Уточнялось, что с 2018 года около 30% австралийских коал погибло из-за лесных пожаров, засухи и других факторов.

Сильнейшие лесные пожары вспыхнули в Австралии осенью 2019 года. В результате погибло больше миллиарда животных. Долгое время спасателям не удавалось остановить огонь, пока в регион не пришли ливни и не потушили больше 8 млн га леса и около 2 тыс. жилых домов.