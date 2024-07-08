Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Смоленском бульваре в Москве
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Крупнейший австралийский зоопарк коал запретил объятия с ними

WP: крупнейший австралийский зоопарк коал запретил объятия с ними
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tara Malhotra
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старейший и крупнейший заповедник и зоопарк коал в Австралии Lone Pine Koala прекратил услугу объятий с ними для посетителей заповедника. Об этом 8 июля сообщила газета The Washington Post.

Ранее в заповедник поступали тысячи обращений защитников дикой природы, а также ученых, призывающих запретить брать коал на руки. Зоозащитники утверждали, что это нарушает привычный образ жизни коал, так как в дикой природе эти животные спят большую часть дня.

«Тесные контакты с дикими животными, когда их используют в качестве реквизита для фотосъемок, катание, купание — всё это стрессовые и вредные занятия. Мы призываем их прекратить. И не только в Австралии, но и во всем мире», — отметила представительница некоммерческой организации World Animal Protection Сюзанна Милторп.

Ранее она обратилась к правительству штата Квинсленд, на территории которого расположен заповедник, с просьбой запретить объятия с коалами.

Туристические сайты по-прежнему рекламируют места , где можно обнять коал и получить лучшее впечатление от посещения Австралии. Действия Lone Pine вызвали негативную реакцию в статье местной газеты, в которой проводился опрос читателей о том, считают ли они объятия коал приемлемыми или нет.

«Что дальше, будем ли мы выплачивать компенсацию коалам?» — написал один из читателей.

Lone Pine Koala открылся в 1927 году с целью привлечь внимание к бедственному положению коал, поскольку на них охотились из-за меха. С тех пор коалы заповедника «обнимались» со многими посетителями, в том числе с Тейлор Свифт в 2009 году.

Поймать в нейросети: за популяциями редких животных будет наблюдать ИИ
Как российская программа поможет узнавать обитателей заповедников в лицо и бороться с браконьерами

В январе сообщалось, что власти Австралии выделят $35 млн на защиту и восстановление среды обитания коал. Инвестиции будут поступать в течение последующих четырех лет. Уточнялось, что с 2018 года около 30% австралийских коал погибло из-за лесных пожаров, засухи и других факторов.

Сильнейшие лесные пожары вспыхнули в Австралии осенью 2019 года. В результате погибло больше миллиарда животных. Долгое время спасателям не удавалось остановить огонь, пока в регион не пришли ливни и не потушили больше 8 млн га леса и около 2 тыс. жилых домов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024