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Мир
Власти Австралии выделят $35 млн на защиту коал

Власти Австралии выделят $35 млн на защиту коал

Власти Австралии выделят $35 млн на защиту и восстановление популяции коал
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Власти Австралии выделят $35 млн на защиту и восстановление среды обитания коал. Об этом в субботу, 29 января, сообщает CNN.

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«Коалы — одни из самых любимых и узнаваемых символов Австралии как здесь, дома, так и во всем мире, и мы стремимся защищать их для будущих поколений. Деньги будут направлены на восстановление среды обитания коал, улучшение нашего понимания популяций коал, поддержку обучения обращению с коалами и уходу за ними, а также для усиления исследований последствий для здоровья коал», — приводит телеканал заявление офиса премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Отмечается, что инвестиции будут поступать в течение последующих четырех лет.

По данным телеканала, с 2018 года около 30% австралийских коал погибло из-за лесных пожаров, засухи и других факторов. Кроме того, популяции коал угрожает распространение хламидиоза среди этих животных. Это венерическое заболевание может вызвать слепоту и кисты в репродуктивных путях животного, что может привести к бесплодию или даже смерти. Как отмечает CNN, сейчас ученые испытывают вакцины против хламидиоза для защиты животных.

Сильнейшие лесные пожары вспыхнули в Австралии осенью 2019 года. В результате погибло больше миллиарда животных. Долгое время спасателям не удавалось остановить огонь, пока в регион не пришли ливни и не потушили больше 8 млн га леса и около 2 тыс. жилых домов.

После масштабных пожаров первая коала родилась только 27 мая 2020 года. Животное появилось на свет в парке рептилий, который находится в штате Новый Южный Уэльс. Малыш получил имя Эш, что в переводе значит «пепел».

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