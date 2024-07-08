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WSJ указала на опережающие США инвестиции Китая в технологии термоядерного синтеза

WSJ: КНР опережает США по инвестициям в технологии термоядерного синтеза
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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Китай вкладывает в разработку технологий термоядерного синтеза почти в два раза больше США и может опередить их в данной сфере, сообщила 8 июля газета The Wall Streeet Journal со ссылкой на экспертов.

По словам главы управления по вопросам термоядерной энергии при американском министерстве энергетики Жана-Поля Аллена, КНР ежегодно вкладывает в соответствующие технологии около $1,5 млрд.

Издание обратило внимание, что в настоящий момент в Китае завершается строительство огромного научно-технологического комплекса для исследования термоядерных реакций. Помимо этого, китайские власти планируют создать консорциум по термоядерным технологиям, в который войдут ведущие предприятия страны.

Эксперты прогнозируют, что уже через три-четыре года КНР может добиться превосходства над западными странами в области магнитного термоядерного синтеза, если продолжит поддерживать тот же уровень инвестиций.

Газета указала на то, что ситуация фактически является гонкой высоких технологий между Пекином и Вашингтоном, которая вызывает растущее беспокойство среди американских чиновников и ученых из-за «ускользающего» лидерства США в этой сфере.

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Причиной стал рост цен на ядерное топливо в 2023 году

Ранее, 17 июня, агентство Reuters сообщило, что США отстают от Китая на 15 лет в развитии высокотехнологичной ядерной энергетики. По оценке экспертов, это стало результатом традиционно высокого государственного финансирования данного сектора со стороны Пекина, импортозамещения основных компонентов для ядерных реакторов и появления высококвалифицированных китайских кадров.

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