Аналитик назвал влияющие на ослабление рубля факторы

На этой неделе с 8 по 14 июля ожидается консолидация рубля с тенденцией к дальнейшему ослаблению, однако резких колебаний курса не прогнозируется. Об этом в понедельник «Известиям» сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, предполагается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 86-91 рубль. Для евро прогнозируется торговый диапазон 93,45–97,50 рубля, а для юаня — 11,50–12,40 рубля.

«На рубль будут оказывать давление изменения в политике валютных интервенций и планы Минфина по увеличению покупок иностранной валюты. В то же время поддержку российской валюте может оказать рост цен на нефть, где ожидается пробой уровня $87,50 за баррель Brent в ближайшие дни, а также продажа валюты Банком России. Общая тенденция указывает на умеренное ослабление рубля при сохранении волатильности. Это происходит на фоне меняющихся экономических условий и геополитической напряженности. Участники рынка будут внимательно следить за действиями монетарных властей и развитием ситуации на глобальных сырьевых рынках, которые могут повлиять на курс рубля в ближайшей перспективе», — сказал эксперт.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, в свою очередь, отметил, что рост расходов федерального бюджета и повышение в 1,5 раза Минфином в июле покупки иностранной валюты на Мосбирже добавили давление на рубль.

«После прохождения отметки 86,2 рубля за доллар на прошлой неделе в середине июля доллару уже открыта дорога к 91,90 рубля. При этом вряд ли американская валюта уверенно преодолеет отметку 90 рублей к концу недели», — считает он.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что к сентябрю средний курс российской валюты в паре с американской будет колебаться в диапазоне 91–95 рублей. Это следует из консенсус-прогноза «Известий». По мнению экспертов, поддержкой ему станут цены на нефть, продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также жесткая политика Центробанка РФ.