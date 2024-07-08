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Комитет ГД одобрил проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Комитет Государственной думы (ГД) по госстроительству и законодательству в понедельник, 8 июля, одобрил законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Сам законопроект был внесен еще в декабре 2021 года председателем комитета по госстроительству Павлом Крашенниковым и первым зампредом комитета Госдумы нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Так, кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить предусматривающей штраф до 1,5 тыс. рублей для физических лиц и до 5 тыс. рублей для ИП статьей. В случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет вдвое.

«Наказывать будут, например, за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Перечень таких пород утвержден Правительством РФ. Предполагается, что рассматривать административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти», — говорится в сообщении на сайте ГД.

По словам Крашеникова, подобная мера может эффективно сработать в отношении недобросовестных владельцев животных и уменьшить количество нарушений закона в этой области.

При этом за жестокое обращения с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния законопроектом предполагается штраф от 5 до 15 тыс. на простых граждан, от 15 до 30 тыс. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. для юридических лиц.

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Ранее, 4 июня, в Минприроды сообщили, что в России могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера, а их хозяева должны будут информировать об этом федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии. По его словам, в РФ также сделают всеобщую базу по бездомным животным.

В тот же день стало известно, что Минприроды готовит законопроект о присвоении питомцам уникальных идентификационных номеров в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) в области ветеринарии.

На следующий день Бурматов поддержал распространение практики регистрации домашних животных на всю Россию. При этом он отметил, что пока сделать регистрацию домашних животных не представляется возможным, потому что в РФ сейчас свыше 40 млн кошек и 25 млн собак, и одномоментно зарегистрировать их будет проблематично.

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