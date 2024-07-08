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В Госдуме указали на попытки НАТО сеять хаос и раздор в разных частях планеты

Депутат Белик: НАТО пытается сеять хаос и раздор в разных частях планеты
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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НАТО не является больше лишь оборонительным блоком. Альянс сеет хаос и раздор во многих частях планеты. Об этом 8 июля заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что НАТО — реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности.

Белик заявил, что с этим высказыванием нельзя не согласиться, так как весь мир видит, как Североатлантический альянс разжигает конфликт на Украине, поставляя туда всё больше вооружения.

«Сегодня заявление разных лидеров НАТО о готовности вводить свои контингенты на территорию Украины и прочее и прочее — это и есть подталкивание мира к возможному ядерному конфликту. И ответственность за это лежит целиком и полностью на альянсе, который сегодня в роли миротворца точно не выступает. Поэтому министерство иностранных дел КНР сказало абсолютную истину, с которой лично я абсолютно согласен. К большому сожалению, сегодня НАТО — не оборонительный блок. Он никого не защищает. Он только нападает, пытаясь сеять хаос и раздор в разных частях планеты», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

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5 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля станут поставки оружия Украине. Он также отметил, что страны НАТО согласуют новый пакет поддержки Украины, ожидается подготовка двусторонних договоров по безопасности между странами блока и украинской стороной. Столтенберг также заявил, что Украина войдет в альянс к 2034 году.

При этом 26 июня политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин сказал «Известиям», что НАТО не желает принимать Украину в свой состав, а «кормит ее завтраками» для достижения собственных целей.

17 июня депутат бундестага, член партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен указал на то, что НАТО создает риск третьей мировой войны с ядерным фиаско в Европе.

6 июня сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель отмечала, что правящая коалиция ФРГ в ситуации с конфликтом на Украине занимается подстрекательством и своими действиями лишь повышает опасность начала третьей мировой войны. Политик задалась вопросом, зачем повышать риски крупного международного противостояния.

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