В Балашихе велосипедист сбил 8-летнюю девочку и скрылся

В подмосковной Балашихе велосипедист сбил 8-летнюю девочку и сбежал с места происшествия. Видео произошедшего 8 июля публикуют «Известия».

Инцидент произошел 7 июля возле одного из домов, расположенных на улице Парковой. На кадрах видно, что мужчина ехал на велосипеде по пешеходной дорожке, петляя между прохожими, а затем резко повернул влево. Ребенок оказался под колесами.

Девочка упала, прохожие бросились ей на помощь. Во время их попыток поднять пострадавшую мужчина сел на велосипед и уехал. На данный момент его разыскивают полицейские.

Крестная девочки рассказала «Известиям», что после наезда у несовершеннолетней множественные ушибы и ссадины. От более серьезных травм ее спасла мягкая игрушка.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что в Липецкой области водитель в состоянии опьянения сбил девятилетнюю девочку, уходя от погони ДПС. Пострадавшая госпитализирована.