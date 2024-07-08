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Правительство РФ выделит 6,5 млрд рублей на очистку рек и строительство дамб

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Правительство России выделит в 2024 году на очистку рек и строительство дамб 6,5 млрд рублей. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе кабмина.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев принял участие в коллегии Росводресурсов и обозначил ключевые векторы развития организации и водохозяйственного сектора страны. По его словам, помимо контроля за использованием воды необходимо повышать экономическую отдачу в таком направлении, а также применять водосберегающие технологии и привлекать инвестиции в отрасль.

Как отметил заместитель председателя правительства, важной задачей для Росводресурсов является защита населения и инфраструктуры от паводков, именно поэтому важно обеспечить проведение превентивных мероприятий и применить системный подход к решению этой задачи.

«Отмечу, что при поддержке правительства за последние три года построено более 50 км дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено свыше 220 км русел рек. На эти цели было выделено больше 23 млрд рублей. Еще около 6,5 млрд предусмотрено в текущем году», — сказал он.

Кроме того, Патрушев добавил, что еще одним важным направлением работы правительства является реализация нацпроекта «Экология». Так, с 2019 года было восстановлено 650 км и 22 тыс. га водных объектов, а в низовьях Волги построено 66 сооружений, чтобы обеспечивать водой засушливые территории.

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Ранее, в октябре 2023 года, сообщалось, что ученые в Тульском государственном университете разработали приборы, которые в экспресс-режиме определяют индекс биохимического потребления кислорода — один из основных показателей качества воды. По словам сотрудника лаборатории биологически активных соединений и биокомпозитов ТулГУ Вячеслава Арляпова, чувствительный элемент в новых устройствах — это биоэлектроды со штаммами дрожжей, которые реагируют на органику.

При этом методика анализа с помощью новых биосенсоров аттестована и имеет юридическую силу. Это значит, что показания портативных приборов можно использовать для доказательства загрязнений в суде и надзорных органах.

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