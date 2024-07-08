В ФСБ заявили о причастности спецслужб НАТО к попытке угона Ту-22М3

Украинские спецслужбы при попытке угнать ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ действовали с участием спецслужб стран Североатлантического альянса. Об этом заявил 8 июля сотрудник силовых структур, чье заявление распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Он сообщил, что украинские спецслужбы стремятся проводить громкие операции, которые всё чаще приобретают диверсионно-террористический характер.

«Делают это в первую очередь для демонстрации американских и британским хозяевам своей состоятельности, оправдании затрачиваемых на них западными спонсорами финансовых средств», — проинформировал сотрудник силовых структур.

По его словам, представители спецслужбы Украины пренебрегают требованиями конспирации, используя шантаж и обман. Они угрожали российскому летчику и его семье, требуя поджечь авиационную технику и передать секретные данные. Пилоту обещали $3 млн, а также предоставить итальянское гражданство.

«Моя семья по их плану должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы, а потом зачем-то в Молдову, дальше на Украину, хотя речь шла о Европе», — рассказал летчик, назвав попытки вербовки смешными.

Сотрудник силовых структур отметил, что украинская разведка действовала при участии спецслужб НАТО, без которых было бы невозможно оформить польские и итальянские документы.

Ранее в этот день сообщалось, что ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. На кадрах, предоставленных ведомством, показаны скрины переписок, пачки денег и разворот итальянского паспорта.