В Подмосковье задержали напавшего на купавшуюся в реке школьницу мужчину
В подмосковной Балашихе задержан 35-летний иностранный гражданин, напавший на купавшуюся в реке школьницу. Об этом сообщает 8 июля ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
«Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области задержан гражданин Республики Узбекистан 1989 года рождения, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ)», — проинформировали в ведомстве.
Инцидент произошел 30 июня на речке Пехорке. Мужчина против воли несовершеннолетней применил к ней физическое воздействие, а также удерживал руками на удаленности от берега.
На данный момент с подозреваемым работают следователи. Рассматривается вопрос предъявления обвинения и принятия меры пресечения.
Летом прошлого года в Москве заметили пристающего к детям на площадке иностранца. Мужчина появился на площадке у дома № 14 по улице Академика Пилюгина и начал трогать детей через одежду. Сразу несколько жительниц столицы обратились в правоохранительные органы.