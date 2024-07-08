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В Подмосковье задержали напавшего на купавшуюся в реке школьницу мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В подмосковной Балашихе задержан 35-летний иностранный гражданин, напавший на купавшуюся в реке школьницу. Об этом сообщает 8 июля ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.

«Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области задержан гражданин Республики Узбекистан 1989 года рождения, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ)», — проинформировали в ведомстве.

Инцидент произошел 30 июня на речке Пехорке. Мужчина против воли несовершеннолетней применил к ней физическое воздействие, а также удерживал руками на удаленности от берега.

На данный момент с подозреваемым работают следователи. Рассматривается вопрос предъявления обвинения и принятия меры пресечения.

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Летом прошлого года в Москве заметили пристающего к детям на площадке иностранца. Мужчина появился на площадке у дома № 14 по улице Академика Пилюгина и начал трогать детей через одежду. Сразу несколько жительниц столицы обратились в правоохранительные органы.

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