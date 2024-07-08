На юге Сахалина незаконно выловили более 11 т серого морского ежа на 66 млн рублей
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- На юге Сахалина незаконно выловили более 11 т серого морского ежа на 66 млн рублей
На юге Сахалина незаконно выловлено более 11 т серого морского ежа. Об этом в понедельник, 8 июля, рассказали журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Отмечается, что улов изъяли с браконьерского судна в морском порту города Невельска. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).
Морские ежи оказались живы, их выпустили в море. Предотвращенный ущерб превысил 66 млн рублей.
2 июля сотрудники пограничной службы задержали группу браконьеров в Корсаковском районе Сахалинской области. Нарушители выловили больше 3,8 тыс. особей трепанга дальневосточного. По данным ИА SakhalinMedia, нарушители использовали маломерное плавательное средство с подвесным руль-мотором, а также водолазное снаряжение.