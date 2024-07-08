В Казахстане трех граждан осудили за пропаганду терроризма

В Казахстане трех граждан осудили за пропаганду идей терроризма. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности страны.

Отмечается, что 3 и 7 июня специализированный межрайонный суд города Шымкент приговорил двух местных жителей к семи годам лишения свободы. По данным ведомства, они распространяли среди своего окружения и в соцмессенджерах «радикальные религиозные материалы».

«11 июня межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил жителя столицы, содержащегося в исправительном учреждении за аналогичное преступление, к дополнительным шести годам лишения свободы», — говорится в публикации комитета.

Как уточнили в пресс-службе, в феврале этого года мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за публичные призывы к захвату власти, а также создание и руководство террористической группой и финансирование терроризма. Кроме того, находясь в СИЗО, он пытался распространить взгляды на сокамерников.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что в Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта. Уточняется, что она также планировала теракт против «неверных» от имени ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ). В ходе обыска в доме подозреваемой оперативники обнаружили пропагандистские материалы ИГ.