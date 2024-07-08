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В Якутии завели дело о госизмене после перевода криптовалюты украинским военным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В отношении жителя Якутии возбудили уголовное дело по факту госизмены после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских боевиков, мужчина был задержан. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Мирнинского района по признакам преступления, которое предусмотрено ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«Задержан местный житель, осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» с использованием криптовалютных средств. «Легион «Свобода России» признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России», — уточнили в управлении.

Стало известно, что мужчина взаимодействовал с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы решить задачи, которые были направлены на подрыв основ конституционного строя России и свержение власти в стране, включая совершение террористических актов, добавили в пресс-службе. Фигурант вступил в группу террористической организации, открытую в соцсети, где получил от кураторов киевского режима инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения.

«В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием», — сообщили в региональном управлении.

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В это же день стало известно, что участник террористической организации, причастный к подрывной деятельности против России, был задержан в Забайкальском крае. Следствие установило, что по заданию иностранных кураторов мужчина осуществлял в интернете психологические акции, распространяя материалы, которые дискредитировали действия Вооруженных сил РФ и органов власти в связи с спецоперацией.

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