В Забайкалье задержан сторонник террористов за подрывную деятельность против РФ

Участник террористической организации, причастный к подрывной деятельности против России, задержан в Забайкальском крае. Об этом 8 июля журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В результате оперативных и следственных действий установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации «Артподготовка», признанной на территории РФ террористической», — говорится в распространенном сообщении.

Следствие установило, что по заданию иностранных кураторов мужчина осуществлял в интернете психологические акции, распространяя материалы, которые дискредитировали действия Вооруженных сил РФ и органов власти в связи с спецоперацией. Кроме того, фигурант также выступал с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя.

Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении задержанного по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Ранее, 3 июля, в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ сообщили, что житель Приморского края арестован по обвинению в передаче Главному управлению разведки (ГУР) Украины данных об уязвимых местах на железной дороге. Было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». На данный момент обвиняемый находится под стражей.