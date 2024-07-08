Радио WURD уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома

Американская радиостанция WURD объявила об увольнении радиоведущей Андреа Лофул-Сандерс за проведение интервью с президентом США Джо Байденом по заранее написанным Белым домом вопросам.

«3 июля первое интервью с президентом Джо Байденом после дебатов было независимо организовано и согласовано ведущей радиостанции WURD Андреа Лоу-Сандерс без ведома, консультаций или сотрудничества с руководством WURD. В интервью были заданы заранее написанные вопросы, предоставленные Белым домом, что нарушает нашу практику оставаться независимым СМИ. Мисс Лоул-Сандерс и радио WURD договорились о немедленном прекращении сотрудничества», — говорится в публикации.

В WURD подчеркнули, что подобное интервью нарушает редакционную политику радио и «ставит под угрозу» доверие слушателей.

«Радиостанция WURD не является рупором Байдена или какой-либо другой администрации. На внутреннем уровне мы обязуемся пересмотреть нашу политику, процедуры и практику, чтобы укрепить независимость WURD и доверие наших слушателей», — подчеркнули в WURD.

Лоуфул-Сандерс 6 июля призналась в получении от Белого дома указаний и списка вопросов, которые можно было задавать американскому лидеру в ходе интервью. Позднее еще один журналист, ведущий радиостанции Civic Media в штате Висконсин Эрл Инграм, который также брал интервью у Байдена, заявил, что ему дали вопросы, которые нужно было задать президенту.

Позднее в предвыборном штабе действующего президента США и кандидата на пост главы государства Джо Байдена заявили, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером.