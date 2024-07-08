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Челябинские ученые разработали уникальный протез-трансформер

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Фото: Global Look Press/Martin Schutt
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Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали протез нижних конечностей, который легко можно видоизменить под разные цели: для ношения дома, прогулок и быстрой ходьбы. Челябинский трансформер легче, дешевле и прочнее имеющихся импортных аналогов.

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Научный коллектив кафедр «Техническая механика» и «Теория и методика физической культуры и спорта» Южно-Уральского госуниверситета предложил отечественный аналог протезов известных зарубежных марок. Новая модель медицинского изделия — разборная: в ней предусмотрена замена пяточной части протеза в зависимости от потребностей пациента. По механическим параметрам протез полностью идентичен стандартным импортным протезам, но при этом универсален — к нему потребуется лишь пара дополнительных съемных элементов (подбираются в зависимости от уровня активности) вместо покупки нескольких дорогостоящих модулей.

«Когда человек идет быстро, ему приходится делать шаг шире, но, когда это происходит, сила удара на стопу увеличивается и пациент это сразу ощущает на культеприемной гильзе», — рассказал «Известиям» профессор, главный научный сотрудник кафедры «Техническая механика» ЮУрГУ Сергей Сапожников.

Как пояснил специалист, когда болевые ощущения усиливаются, нужно смягчить силу удара, растянуть во времени ударный импульс. Чтобы человек не ощущал боль от протеза при быстрой ходьбе, необходимо жесткость стопного модуля сделать плавно возрастающей. Для этого ему нужно всего лишь прикрутить другой пяточный компонент и можно спешить по делам. Вернувшись, пациент может поставить «домашний» пяточный компонент, чтобы было комфортно передвигаться по квартире.

Для получения максимального комфорта от протеза-трансформера пациент может заказать изготовление сменных компонентов под индивидуальные биомеханические параметры.

Помимо прочего, уникальная разборная модель будет легче, долговечнее и в несколько раз дешевле своих предшественников за счет эффективного композитного материала.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Точка разборки: ученые разработали первый в РФ протез-трансформер

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