Ученые накормят мир продуктами из воздуха

Ученые в Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова и ряде других российских научно-исследовательских организаций предложили глобальный проект по развитию микробиологических производств для получения новых продуктов питания для людей и животных.

Инициатива была обнародована на встрече глав академий наук стран БРИКС. Ее реализация даст возможность людям избежать грядущего кризиса, который связан с недостатком земли, необходимой для производства еды.

«Нехватка биоресурсов — одна из главных проблем человечества, а голод — это вторая после болезней причина смертности людей на планете. При этом почти половина доступных посевных площадей уже используется», — объяснил «Известиям» один из авторов проекта, научный руководитель ИОГен РАН Николай Янковский.

Для реализации проекта исследователи предполагают использовать бактерии, которые создают органические соединения из неорганических, распространенных в окружающей среде, и при этом используют электричество в качестве источника энергии. Ряд таких микроорганизмов известен науке. Помимо этого, для новых направлений можно создавать бактерии, применяя методы селекции и генной инженерии.

Как считают ученые, КПД предложенных реакторов может существенно превосходить традиционные способы создания веществ, необходимых для получения пищевых продуктов.

«К примеру, если урожай пшеницы в среднем превышает количество посаженных семян в 100 раз, то биомасса бактерий при благоприятных условиях за год может возрасти в миллиарды раз», — сообщил академик.

Он отметил, что микробиологические технологии имеют мультипликативный эффект. Например, использование бактерий, которые «питаются» углекислым газом, будет способствовать снижению парникового эффекта и смягчит последствия глобального потепления.

Также благодаря микроорганизмам можно нарабатывать продукты (например, ацетат с последующим преобразованием его в сахара), в которых, как в огромном аккумуляторе, люди смогут сохранять излишки энергии, преобразуя их в запасные вещества. Такие продукты можно долго сохранять в вечной мерзлоте и использовать по мере необходимости.

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