Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы
Мир
Папа римский раскритиковал демократию в день выборов в парламент Франции
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки
Мир
Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Камчатке туристов
Экономика
ЦБ запустит рейтинговый репозиторий 8 июля
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО
Происшествия
Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе достигла 6 тыс. кв. м
Мир
В НАТО заявили об отсутствии обещания Украине членства в альянсе через 10 лет
Общество
Гражданам дадут бесплатное жилье при его потере в ЧС
Мир
Reuters узнало о завершении вывода войск США с базы вблизи столицы Нигера
Общество
Лесной пожар в Геленджике локализован на площади 5 га
Мир
Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 млн
Мир
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японских островов Огасавара
Общество
УК обяжут обслуживать аварийные дома
Армия
Минобороны РФ поделилось новыми подвигами российских военных в зоне СВО
Мир
В Берлине задержаны 54 человека из-за беспорядков на фоне матча Евро-2024

Гражданам дадут бесплатное жилье при его потере в ЧС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам, лишившимся жилья из-за чрезвычайных ситуаций, предоставят его за счет государства. Они смогут получить специальный бесплатный сертификат, на средства которого можно приобрети недвижимость. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

С подсчетом индексаций: пострадавшим от паводков повысят выплаты
Владимир Путин дал такое поручении на совещании по ликвидации последствий стихии

С документом ознакомились «Известия». Согласно ему, по действующему законодательству россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС. В законе «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определено, что порядок, условия и размеры таких компенсаций устанавливаются законодательством.

При этом, как поясняют авторы инициативы, до 2023 года в России действовало постановление правительства, которое регламентировало выпуск для лишившихся жилья из-за ЧС специальных сертификатов. Однако в настоящее время оно утратило силу, так как было принято решение, что региональные власти вместе со страховыми компаниями должны разрабатывать программы организации по возмещению такого ущерба.

«Установленное право с использованием механизма добровольного страхования представляется недостаточным, поскольку участие граждан в программе носит исключительно добровольный характер, а для людей, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник — помощь за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ по социальным нормам», — поясняют авторы законопроекта в пояснительной записке.

В связи с этим они предлагают вернуть механизм получения государственных жилищных сертификатов, наделив правительство полномочиями по определению порядка их выдачи.

Одновременно законопроектом предлагается закрепить такое право задним числом для граждан РФ — собственников жилых помещений, проживающих в Орске. В апреле этого года город пострадал от сильнейшего наводнения после разлива реки Урал.

Подобнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пиши — не пропало: будут ли давать бесплатное жилье при его потере в ЧС

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024