Гражданам дадут бесплатное жилье при его потере в ЧС

Россиянам, лишившимся жилья из-за чрезвычайных ситуаций, предоставят его за счет государства. Они смогут получить специальный бесплатный сертификат, на средства которого можно приобрети недвижимость. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

С документом ознакомились «Известия». Согласно ему, по действующему законодательству россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС. В законе «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определено, что порядок, условия и размеры таких компенсаций устанавливаются законодательством.

При этом, как поясняют авторы инициативы, до 2023 года в России действовало постановление правительства, которое регламентировало выпуск для лишившихся жилья из-за ЧС специальных сертификатов. Однако в настоящее время оно утратило силу, так как было принято решение, что региональные власти вместе со страховыми компаниями должны разрабатывать программы организации по возмещению такого ущерба.

«Установленное право с использованием механизма добровольного страхования представляется недостаточным, поскольку участие граждан в программе носит исключительно добровольный характер, а для людей, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник — помощь за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ по социальным нормам», — поясняют авторы законопроекта в пояснительной записке.

В связи с этим они предлагают вернуть механизм получения государственных жилищных сертификатов, наделив правительство полномочиями по определению порядка их выдачи.

Одновременно законопроектом предлагается закрепить такое право задним числом для граждан РФ — собственников жилых помещений, проживающих в Орске. В апреле этого года город пострадал от сильнейшего наводнения после разлива реки Урал.

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