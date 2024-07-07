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В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1
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В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1

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Фото: Getty Images/SOPA Images/Tunahan Turhan
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В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом 7 июля сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, подземные толчки были зафиксированы в районе города Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск).

Очаг землетрясения находился на глубине 6,97 км.

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Ранее, 4 июля, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Согласно информации управления, эпицентр землетрясения был зафиксирован в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг залегал на глубине 50 км.

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