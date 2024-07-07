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В Курске арестовали обвиняемого в поджоге 9-летнего сына мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Курске арестовали мужчину, который обвиняется в покушении на убийство своего ребенка путем поджога. Об этом 7 июля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

«Следственным отделом по ЦАО г. Курска СУ СКР по Курской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении покушения на убийство малолетнего 2015 года рождения путем поджога», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По версии следствия, 5 июля мужчина, находясь в квартире вместе с ребенком, попытался его убить путем поджога. Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь.

Как уточнили в полиции, инциденту предшествовал семейный конфликт. Предварительно было установлено, что 5 июля мать вышла в магазин, оставив детей дома. Вернувшись домой, она обнаружила дочь 2023 года рождения в детской кроватке без одежды с признаками ожогов на теле. Ее девятилетний сын пояснил, что играл со свечой и спиртом, в результате чего пострадала сестра.

«Когда отец узнал о случившемся, то облил спиртом сына 2015 года рождения и поджег. К моменту прибытия полиции отца не было дома», — говорится в сообщении полиции Курской области в Telegram-канале.

В данный момент выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Страшное убийство в Кузбассе: 12-летнюю девочку нашли мертвой в колодце
По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

Ранее, 20 июня, в Новосибирской области в отношении супружеской пары возбудили уголовное дело об истязаниях и убийстве 10-летней девочки. По версии СК, супруги в одном из сел Новосибирского района с 14 по 17 июня присматривали за ребенком своей знакомой. Они применяли в отношении девочки физическое и психологическое насилие, причиняя телесные повреждения и лишая еды. В результате она потеряла сознание и была доставлена в больницу, где скончалась через некоторое время.

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