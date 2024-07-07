Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег

США блокируют деньги, которые поступают на строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, в котором участвует Россия, однако реализация проекта продолжается. Об этом заявил 7 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего «прилетает», — пояснил он.

Лихачев подчеркнул, что Вашингтон пытается таким образом повлиять на проект строительства с участием России. США арестовывают деньги на него, но проект не остановится.

«Но собаки лают — караван идет», — сказал Лихачев.

Ранее, 5 июля, прошли переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В продлившейся около часа встречи Путин заявил, что отношения России и Турции поступательно развиваются.

Говоря об АЭС «Аккую», Эрдоган подчеркнул, что первоочередной целью является скорее ввести ее в эксплуатацию.

До этого, 3 июля, Лихачев также заявил, то работа по созданию АЭС «Аккую» идет по плану, несмотря на помехи со стороны западных стран. В июне Лихачев рассказал, что запуск первого энергоблока АЭС«Аккую» состоится в 2025 году.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ее проект состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт.