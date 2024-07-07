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ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
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ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Российские военные огнем из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области», — говорится в сообщении.

В результате уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф», уточнили в оборонном ведомстве.

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Накануне сообщалось, что расчет ОТРК «Искандер» также нанес удар по позиции украинского ЗРК С-300 в Полтавской области. В результате ракетного удара были уничтожены две пусковые установки, машина боевого управления, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав украинских зенитно-ракетных расчетов.

До этого, 4 июля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла. Он отметил, что российские военнослужащие уничтожат их так же, как и предыдущие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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