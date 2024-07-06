В МО сообщили об уничтожении «Искандером» дивизиона С-300 ВСУ в Полтавской области

Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью ОТРК «Искандер» уничтожили позицию украинского ЗРК С-300 в Полтавской области. Об этом 6 июля сообщило Минобороны России.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области», — отметило ведомство в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ подчеркнуло, что в результате ракетного удара уничтожены две пусковые установки С-300. Также были ликвидированы машина боевого управления, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав украинских зенитно-ракетных расчетов.

3 июля расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. На видео, снятом с разведывательного дрона, показана украинская техника, расположенная на аэродроме Долгинцево. Также БПЛА запечатлел момент удара по месту стоянки самолетов. В результате атаки были уничтожены воздушные суда ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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