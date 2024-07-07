Супругов с Сахалина застрелили в арендованной квартире в Петербурге

Два человека найдены мертвыми на съемной квартире в поселке Парголово в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил источник «Известий».

По его информации, квартира была вскрыта в субботу вечером после обращения в правоохранительные органы о том, что арендаторы не выходят на связь. Внутри обнаружили тела супругов из Сахалинской области с огнестрельными ранениями головы.

Отмечается, что указанные лица 1999 и 1998 годов рождения снимали квартиру около одного месяца. При этом мужчина находился в федеральном розыске в рамках уголовного дела, ему была избрана мера пресечения в виде ареста.

На месте были изъяты два пистолета, хотя погибшие не регистрировали на себя никакое огнестрельное оружие. Причина их смерти устанавливается.

Ранее, 5 июля, мужчина убил свою соседку в жилом доме в Москве. Тело женщины с признаками насильственной смерти в виде многочисленных ушибленных ран головы было обнаружено в квартире. Подозреваемый в совершении преступления задержан.