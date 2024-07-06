В Москве мужчина убил свою соседку

В Москве в жилом доме на Боровском шоссе мужчина убил свою соседку. Об этом 6 июля сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) столицы.

«По данным следствия, в вечернее время 5 июля 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на Боровском шоссе в городе Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде многочисленных ушибленных ран головы. <…> Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Им оказался сосед потерпевшей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время подозреваемого доставят в следственный отдел, где будет проводиться его допрос.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Москве посетитель бара ударил ножом в грудь повара заведения. В ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений посетитель нанес удар ножом в область сердца повару, его доставили в больницу.