Пилот погиб при крушении дельтаплана в Алтайском крае

В Алтайском крае погиб мужчина в результате крушения дельтаплана. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, вчера около 21 часа местного времени вблизи п. Центральный Алтайского края мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент Барнаульская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. Кроме того, транспортный прокурор взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента, проводимой органом предварительного расследования.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что при падении гидроплана в озеро под Мурманском погиб человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»)