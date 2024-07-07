Новый центр силы

Прошедший саммит ШОС отчетливо продемонстрировал отсутствие изоляции России на международной арене. Да, западные страны не хотят приезжать в РФ (хотя венгерский премьер в пятницу всё же решился на такой шаг), но большинство остальных государств не просто заинтересованы в диалоге с нами, но и хотят развивать сотрудничество.

При этом именно переговоры, которые Владимир Путин провел 3–4 июня в Астане, подтверждают это. И здесь речь идет не только о Белоруссии (с Александром Лукашенко он в итоге провел беседу «на ногах»), но и о Турции, входящей в НАТО, или Катаре, активно сотрудничающим с западными странами.

Разумеется, наибольшее внимание было приковано к беседе президента России с председателем КНР Си Цзиньпином, учитывая сложную обстановку на международной арене. Стороны обсудили широкий спектр вопросов — от ситуации на Украине до энергетического сотрудничества. Лидеры дали поручение ускорить согласование условий поставок российского природного газа в Китай в рамках перспективного проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимодействие на других международных площадках (ООН, БРИКС, ШОС), а также грядущую встречу на саммите БРИКС, которая пройдет в октябре 2024 года в Казани.

Не менее важен был и диалог с Казахстаном, одним из основных партнеров РФ на постсоветском пространстве. Стороны даже в условиях санкционного давления продолжают наращивать объемы торгово-экономического сотрудничества (двусторонний товарооборот за прошлый год составил $28 млрд). На встрече президент Казахстана пригласил российского лидера совершить государственный визит в ноябре этого года и совместить его с участием в саммите ОДКБ, на котором председательство также принадлежит Казахстану. Приглашение было принято российской стороной.

Основным же итогом встречи стали решения, принятые на саммите ШОС. Безусловно, расширение структуры за счет Белоруссии можно считать положительным моментом. Но, скорее, стоит обратить внимание на подписание Астанинской декларации, в которой делается упор на строительство нового справедливого мирового порядка, учитывающего мнение «мирового большинства».

Страны ШОС приняли инициативу «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие» и предложили другим государствам разделить ее ценности. Кроме того, участники ШОС выступили за всеобъемлющую реформу ООН и большую представленность в организации развивающихся стран.

Члены ШОС взаимодействуют друг с другом с учетом цивилизационных особенностей каждого из государств-участников. Страны ШОС подчеркнули отсутствие стремлений навязать единый унифицированный шаблон поведения наподобие того, что долгие годы предлагал миру Запад.

Страны ШОС планируют придерживаться линии, исключающей конфронтацию между странами при решении международных вопросов. В их позиции — поддерживать принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Все решения стран ШОС должны в полной мере соответствовать международному праву.

Сотрудничество по линии ШОС должно привести к формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Страны подчеркивают недопустимость обеспечения собственной безопасности за счет других государств. Также стороны полагают, что наступило время для создания некого обязывающего документа, нацеленного на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

Страны ШОС нацелены на развитие торговли в национальных валютах. Россия также выступила с инициативой создания собственного платежно-расчетного механизма в рамках ШОС.

Астанинский саммит ШОС продемонстрировал становление организации в качестве одного из самостоятельных центров нового многополярного мира. Площадка представляет собой голос мирового большинства, который должен быть услышан.

Рост ШОС приводит к росту амбиций этой перспективной организации, которая охватывает всё новые регионы и привлекает всё новых участников. Увеличение ее политического веса в глобальном управлении, а также успехи в экономическом строительстве стран-участниц свидетельствуют о том, что перераспределение действующего баланса сил в мировой политике и экономике идет полным ходом.

Автор — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН

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