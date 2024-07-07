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Посол заявил о готовности РФ принять с визитом нового президента Индонезии

Дипломат Толченов: РФ готова принять с визитом избранного президента Индонезии
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Фото: Global Look Press/Agung Kuncahya B.
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Россия готова принять нового президента Индонезии Прабово Субианто с официальным визитом. Об этом 7 июля заявил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов.

«Убежден, что будем готовы принять его с новым визитом как после инаугурации в качестве президента Республики Индонезия, так и до этого события», — приводит его слова «РИА Новости».

Посол отметил, что Субианто не раз бывал в России. Толченов напомнил, что новый президент Индонезии несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Другое дело, что мы должны получить некий четкий сигнал от индонезийской стороны, что избранный президент хочет поехать в Россию… Готовы этим заниматься, но еще раз подчеркну, мы ждем соответствующих сигналов от индонезийской стороны», — добавил посол.

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16 февраля российский лидер Владимир Путин поздравил Прабово Субианто с победой на выборах президента Индонезии. Он отметил, что двусторонние отношения РФ и Индонезии основаны на «добрых традициях дружбы и взаимного уважения».

Субианто ранее занимал пост министра обороны Индонезии. Еще до оглашения итоговых результатов 14 февраля он заявил, что считает себя победителем президентских выборов в стране. Тогда сообщалось, что он лидирует на выборах с 56,2% голосов. Выборы в Индонезии считаются самыми масштабными прямыми выборами в мире, так как право голоса там имеют более 204 млн человек.

После этого, 20 марта, Центризбирком Индонезии подтвердил победу Субианто на выборах президента страны. Уточняется, что Субианто и кандидат на пост вице-президента мэр Суракарты Джебран Ракабуминг Рака, старший сын действующего президента Джоко Видодо, набрали 58,6% голосов избирателей, что равно 96,2 млн проголосовавших.

Между тем 15 февраля Индонезия дала согласие на открытие российского консульства на Бали. Сейчас на острове работает только почетное консульство России. У таких консульств сужен круг функций, в основном они организуют мероприятия и налаживают связи с принимающей стороной — например, торговые и культурные.

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