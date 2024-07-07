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В водопроводной воде Спасска-Дальнего в Приморье нашли кишечную палочку

Кишечную палочку нашли в воде, которой отравились почти 20 жителей Приморья
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Фото: t.me/mitrofanoV_O
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Кишечную палочку нашли в водопроводной воде Спасска-Дальнего, которой отравились почти 20 жителей Приморья. Об этом 6 июля сообщил глава городского округа Олег Митрофанов.

«По результатам исследования проб воды, взятых 4 июля Роспотребнадзором на скважине 23 в микрорайоне имени С. Лазо, было установлено превышение нормы микроорганизмов Е/coli — кишечной палочки», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Митрофанов отметил, что две пробы воды, взятые по улице Дербенева, 25а и из насосной станции, не соответствовали микробиологическим показателям. По итогу 5 июля были взяты повторные анализы и направлены на экспертизу в Роспотребнадзор.

Глава Спасска-Дальнего добавил, что компании «Примтеплоэнерго» порекомендовали продолжить мероприятия по дезинфекции на скважине и разводящих сетях, а также увеличить количество подвоза воды для жителей. Кроме того, жителям было запрещено употреблять сырую воду или использовать ее для приготовления пищи.

В информационном центре Следственного комитета России сообщили, что в следственном управлении СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании массового отравления питьевой водой в Приморье.

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Ранее, 5 июля, стало известно, что около 20 человек в Спасске-Дальнем (Приморский край) обратились в больницу с признаками отравления. Предполагалось, что источником инфекции стала сырая вода. В стационар поместили 16 человек, в том числе семерых детей.

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