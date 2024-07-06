Минимум 13 мирных граждан пострадали в ДНР при обстрелах ВСУ

По меньшей мере 13 мирных граждан были ранены в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля сообщил глава республики Денис Пушилин.

«13 мирных жителей сегодня пострадали вследствие украинской агрессии», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Он добавил, что в Петровском и Кировском районах Донецка пострадали пять человек, в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки ранения получили пять человек. Кроме того, еще два человека ранены в Пантелеймоновке и один во Владимировке.

Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь. Глава ДНР также отметил, что в результате обстрелов украинских боевиков повреждены три домостроения в Александровке, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки, в том числе детский сад.

Накануне, 5 июля, ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). «Известия» показали кадры с последствиями удара украинских боевиков по городу. На них можно заметить, что в домах выбиты стекла, посечены фасады зданий и заборы. Одним из погибших стал мужчина, который, вероятно, вышел на прогулку со своим питомцем.

Тогда же глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе в результате атак ВСУ погибли пять человек, еще 26 пострадали, в том числе девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. «Известия» показали последствия обстрела АЗС в Ленинском районе Донецка, где пострадали два человека. В магазине АЗС выбило стекла, по земле вокруг были разбросаны обрывки кровли, но основной удар на себя приняла импровизированная защита станции в виде мешков с песком.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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