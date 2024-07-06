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Бойцы ВС РФ рассказали о штурме позиций ВСУ на угледарском направлении
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Бойцы ВС РФ рассказали о штурме позиций ВСУ на угледарском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы штурмового отряда выбивают украинских военных с позиций на в районе Угледара на южнодонецком направлении. «Известия» показали 6 июля ход штурма.

На кадрах видно, как расчет самоходных пушек «Гиацинт» прокладывает путь штурмовым группам. Орудие калибра 152 мм с дальностью 30 км выбивает самые защищенные укрепрайоны противника и скопления живой силы ВСУ, рассказал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

«Когда мы уже взяли опорный пункт, противник попытался его отбить. Соответственно, задействовал дроны-камикадзе и дроны со сбросами», — заявил командир штурмового отряда с позывным Стрелец.

Он рассказал, что ему удалось увернуться от двух атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) со сбросами. В итоге, один из них упал на голову бойца, однако скатился по спине и взорвался в районе бронежилета российского военного.

Получивший тяжелое ранение при штурме украинских укреплений инструктор боевой подготовки с позывным Праздник рассказал «Известиям», что сам оказал себе первую медицинскую помощь.

«Я менял огневые точки, менял фланги <…> после чего получил ранение тяжелое. Сам себе оказал медицинскую помощь: затомпонировался, зажгутовался. После чего, минут через 30, пришла группа поддержки — подкрепление», — рассказал он.

Корреспондент «Известий» также показал натовские боеприпасы, которые российские военные принесли с захваченных вражеский позиций.

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Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» прямой наводкой уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара.

10 июня Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Старомайорское в ДНР. Отмечалось, что российские бойцы за сутки нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара ДНР. Украинская армия потеряла там до 140 военных, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

До этого, 7 июня, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия освободила 47 населенных пунктов и 880 кв. км с начала текущего года. ВС РФ постепенно выдавливают противника с Донбасса и с других прилегающих территорий, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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