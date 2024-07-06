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Более 5 тыс. человек посетили мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве
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Более 5 тыс. человек посетили мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве на Поклонной горе 6 июля прошло культурно-просветительское мероприятие «Один день с Росгвардией» в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический». Для гостей развернули 15 различных площадок и секций, где они смогли узнать об истории и задачах ведомства, увидеть специальную и военную технику и вооружение и испытать свои навыки меткости стрельбы в электронном тире.

Открыл мероприятие марш-парад военного оркестра столичной дивизии Центрального округа Росгвардии на главной аллее, ведущей к монументу Победы и Вечному огню. Военные музыканты исполнили известные композиции, в том числе «Прощание славянки».

Цветы к Вечному огню в память о погибших возложили врио командующего Центральным округом Росгвардии, Герой России генерал-лейтенант Вячеслав Пытков, замначальника главного военно-политического управления ведомства генерал-майор Алексей Сальников, а также офицеры и ветераны войск правопорядка.

«Один день с Росгвардией» мы проводим впервые. Программа мероприятия ориентирована на гостей всех возрастов. Мы постарались продемонстрировать как выполняемые Росгвардией задачи, так и наши творческие и спортивные достижения», — сказал Пытков.

Кроме того, в ходе мероприятия перед гостями выступили спецназ и кинологи со служебными собаками. Также сотрудники ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии продемонстрировали зрителям приемы рукопашного боя и тактической подготовки.

На мероприятии состоялся концерт на сцене походного автоклуба. В нем приняли участие артисты ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии под руководством заслуженного артиста России подполковника Александра Мещерякова и приглашенных творческих коллективов города Москвы. На сцене также выступила певица Мара.

Помимо этого, в рамках мероприятия прошла автограф-сессия военнослужащих спортивной команды, которые являются участниками и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира Европы и России. Среди них был гребец-каноист майор Илья Штокалов, завоевавший серебро на Играх БРИКС в Казани.

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Ранее, 16 июня, в Москве на стадионе «Лужники» состоялся военно-спортивный фестиваль Росгвардии, посвященный столетнему юбилею главного боевого соединения ведомства — дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Программа включила в себя парад, а также показательные выступления военнослужащих, в том числе кинологических подразделений и роты почетного караула.

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