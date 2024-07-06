Гроссмейстер из Бангладеш умер во время партии чемпионата страны по шахматам
Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман скончался во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом 6 июля сообщает индийский телеканал NDTV.
Шахматисту стало плохо, а потом он потерял сознание. Гроссмейстера госпитализировали, однако в больнице констатировали смерть. Причиной стал инсульт.
Зиаур Рахман являлся неоднократным чемпионом Бангладеш по шахматам. Гроссмейстер представлял страну на 44-й шахматной олимпиаде в Индии в 2022 году. Ему было 50 лет.