В Москве автобус насмерть прижал своего водителя к эвакуатору
Водитель автобуса погиб в ДТП с тремя автомобилями на северо-востоке Москвы, мужчину насмерть зажало между транспортным средством и эвакуатором. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».
Авария произошла на улице Корнейчука. По словам источника, водитель стоял на улице, когда припаркованный автобус начал катиться. Мужчина попытался его остановить, встав на пути, но транспорт прижал его к стоявшему впереди эвакуатору. В результате водитель умер на месте от полученных травм.
При аварии повреждения также получили три автомобиля. На месте ДТП находятся сотрудники ГАИ и экстренных служб.
Накануне, 5 июля, на КАД в Санкт-Петербурге был насмерть сбит пешеход. Отмечалось, что мужчина перебегал дорогу и в него врезался автомобиль.